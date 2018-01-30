Около 20 ремонтных бригад в Минске следят за работой светофоров для недопущения аварийных отключений

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 ремонтных бригад в Минске ведут мониторинг работы светофоров в целях недопущения аварийных отключений, подобных случившемуся 29 января на пересечении ул. Притыцкого и пр. Пушкина, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор КУП "Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Мингорисполкома" Анатолий Жамоздик.

"Причиной инцидента стал выход из строя участка электрического кабеля, питающего светофоры. Соответственно, пришлось его заменить", - отметил Анатолий Жамоздик. Он пояснил, что аварийную ситуацию, скорее всего, спровоцировали погодные условия: морозная погода сменилась оттепелью. Как следствие, произошло образование конденсата, негативно влияющего на работу оборудования.

По словам Анатолия Жамоздика, число бригад, отслеживающих работу светофоров в столице, сейчас увеличено. Всего на маршрутах задействовано около 20 бригад. "Гарантировать, что подобные ситуации не могут повториться, разумеется, невозможно из-за того, что объекты находятся на улице и влага может попасть на контакты и клеммы. Однако прикладываются усилия, чтобы в дальнейшем их максимально предотвратить. Для этого проводится ряд регламентных работ, оборудование постоянно обслуживается, ведется мониторинг его состояния", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 29 января на перекрестке ул. Притыцкого с пр. Пушкина образовался автомобильный затор из-за неработающих светофоров, которые отключились около 16.30 и заработали примерно спустя час. Поломку устранили работники КУП "СМЭП Мингорисполкома", обслуживающего светофорные объекты.-0-