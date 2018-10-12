Около 200 шаров-сердец запустят в Минске в честь праздника матерей

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Мамино сердце", посвященная Дню матери, пройдет сегодня в Минске в 5-й городской клинической больнице, сообщили БЕЛТА пресс-службе Минского городского объединения организаций профсоюзов.

В честь праздника в небо выпустят 200 шаров в форме сердец. Также на территории учреждения здравоохранения высадят аллею Матери из краснолистных дубов, в том числе некоторые саженцы будут с памятными табличками в честь матери-героини, многодетных матерей, матерей, воспитывающих детей-инвалидов, в последующем - в честь женщин, которые внесли значимый вклад в развитие города.

"Акция стала хорошей традицией для нашей больницы, где работают более 1 тыс. мам, из них 25 многодетные. Есть семьи, которые воспитывают ребят с инвалидностью. Ожидаем, что в мероприятии примут участие свыше 300 человек", - сказала председатель профсоюзного комитета учреждения Светлана Зылева.

5-я городская клиническая больница Минска - многопрофильное учреждение, в состав которого в том числе входит родильный дом. В январе-сентябре здесь приняли более 4 тыс. родов, в прошлом году - более 5,5 тыс. родов.-0-