Открытый Кубок Могилевской области по бодибилдингу и фитнесу проведут в Быхове

26 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Открытый Кубок Могилевской области по бодибилдингу и фитнесу пройдет 27 октября в районном центре культуры Быхова, сообщили БЕЛТА в Быховском райисполкоме.

Заявку на участие уже подали более 80 спортсменов из Беларуси и России. Они будут соревноваться в шести номинациях: бодибилдинг, классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, бодифитнес, фитнес-бикини и модельный фитнес.

Победителям турнира вручат кубки, дипломы и подарки от спонсоров. Также они получат право принять участие в Кубке Беларуси по бодибилдингу, который пройдет 3 ноября в Минске.

"Основные задачи турнира - пропаганда здорового образа жизни населения средствами физической культуры и спорта, популяризация занятий в тренажерном зале, выявление и поддержка сильнейших спортсменов, повышение их спортивного мастерства", - отметили собеседники.

Организаторами соревнований выступают Белорусская федерация бодибилдинга и фитнеса, сектор спорта и туризма райисполкома, Быховский районный физкультурно-оздоровительный центр.-0-