Паводок в Могилевской области прогнозируется в пределах средних многолетних значений

13 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Весеннее половодье в Могилевской области ожидают в пределах средних многолетних значений, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имени О. Шмидта.

Уровень воды в реках Могилевской области в весеннее половодье в минувшие два года был предельно низким из-за засушливой погоды и малого количества выпавших осадков, поэтому и паводок был ниже средних многолетних значений. Во второй половине 2017 года и начале текущего в регионе выпало достаточно большое количество осадков в виде дождя и снега. Как следствие - отмечается высокий уровень воды в реках, а запасы воды в снежном покрове на сегодняшний день выше нормы. К примеру, в бассейне Днепра запасы воды в снежном покрове превышают норму на 10-40%, в Березине - на 35-50%, а в Соже - на 50-70%.

"Эти и другие факторы дают нам основание прогнозировать паводок в области в пределах средних многолетних значений. Прогнозируется, что в пик половодья вода в Днепре поднимется до 500-540 см (выход воды на пойму - 6,3 м, опасный уровень 7,3 м), в Березине на 280 см (плюс-минус 30 см), а в Соже под Кричевом - на 380 см, под Славгородом - на 350 см (плюс-минус 30 см)", - отметили собеседники. Они обратили внимание населения на необходимость заблаговременно подготовиться, чтобы предупредить неприятные последствия возможного паводка.

В Могилевской области (на 13 марта) фиксируется небольшой подъем воды в ряде рек - в среднем от 1 до 3 см в сутки. В реках наблюдается ледостав с заберегами и закраинами. Вскрытие рек ожидается в связи с потеплением в третьей декаде марта.

"Дальнейшая интенсивность паводка в регионе будет зависеть исключительно от метеорологических условий. Если погода не преподнесет сюрпризов в виде резкого потепления и обильных осадков, то интенсивность паводка будет в пределах средних многолетних значений. А похолодание в ближайшие выходные по нашим прогнозам приведет к снижению уровня воды в реках", - сказали специалисты.-0-