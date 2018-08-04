Передовые технологии пчеловодства и апитерапии рассмотрят на республиканском семинаре в Витебске

4 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Республиканский семинар по апитерапии пройдет сегодня в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном клиническом центре дерматовенерологии и косметологии.

Семинар проводится с целью обучения передовым технологиям пчеловодства и апитерапии, основам анатомии и физиологии человека, механизму воздействия анатоксина на организм человека, биоэнергоинформационным технологиям оздоровления, роли продуктов пчеловодства в питании. Участники изучат возможность применения этого нетрадиционного метода при комплексном лечении заболеваний кожи и оздоровлении организма, основы применения пунктурной апитерапии. Практическая часть семинара включает демонстрацию апитерапевтической продукции, методик применения на практике.

В Витебском центре дерматовенерологии и косметологии апитерапия развивается с 2005 года. За это время накоплен большой опыт использования продуктов пчеловодства в комплексном лечении пациентов как с дерматологической патологией, так и с воспалительными заболеваниями урогенитального тракта. Широко применяются такие методики, как пунктурная апитерапия, лечение биополем пчел, медовый массаж. Ингаляционная аэротерапия воздухом пчелиного улья с успехом используется в лечении заболеваний дыхательных путей, в том числе у детей, а также при лечении атопического дерматита и неврологических заболеваний.

Семинар организован Витебским областным клиническим центром дерматовенерологии и косметологии совместно с Витебским областным общественным объединением пропагандистов продуктов пчеловодства.-0-