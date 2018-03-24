24 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Передвижной штаб по оказанию помощи пострадавшим в случае паводка создан в Гомельской области. Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Штаб развернулся на базе Белорусского общества Красного Креста. Здесь сформирован запас продуктов, воды, одеял, теплых вещей и обуви. Также в арсенале - лодки, палатки, генераторы, спасательные жилеты. Отряды быстрого реагирования уже заступили на дежурство. В первую очередь гуманитарную помощь получат многодетные семьи, одинокие пенсионеры и инвалиды в Житковичском, Петриковском и Мозырском районах.

По словам специалиста по подготовке и реагированию на ЧС Гомельской областной организации БОКК Максима Новикова, волонтеры готовы выехать на оказание помощи при первых признаках подтоплений.

Как сообщалось, по прогнозам, в области вероятны подтопления в 16 районах, паводок может затронуть 101 населенный пункт, 29 садовых товариществ. На реках бассейна Припяти и в нижнем течении Днепра максимальные уровни воды превысят средние многолетние значения.-0-