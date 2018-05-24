Первый в Витебской области ветропарк заработает в 2019 году

24 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Витебской области ветропарк будет создан в Лиозненском районе и введен в эксплуатацию к лету 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор компании-инвестора ООО "ВетроВатт" Валерий Александров.

В реализацию проекта предполагается инвестировать около $8 млн заемных средств и собственных ресурсов предприятия. Объем выработки экологически чистой энергии составит около 20 млн кВт/ч в год. Это сопоставимо с годовым объемом потребляемой электроэнергии населенным пунктом с числом жителей около 2 тыс. человек, пояснил Валерий Александров. Вырабатываемая энергия будет поставляться в белорусскую энергосистему.

Основу парка составят две ветроустановки немецкой компании Vensys суммарной мощностью около 6 МВт. Они обладают рядом конкурентных преимуществ. В частности, благодаря использованию в конструкции постоянного магнита ветряки работают бесшумно, а также энергоэффективно. При этом производитель зеленого электричества намерен максимально использовать сопутствующее оборудование белорусских предприятий, подчеркнул директор.

Площадка для установки ветрогенераторов определена в районе деревень Велешковичи, Симаново, Горшево, Емельяново. Проект предполагает создание трех рабочих мест. Это будут инженеры, которые пройдут обучение в авторизированном центре немецкого производителя. -0-