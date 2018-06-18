18 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Предприятие по выпуску газовых баллонов запустят в Орше в 2019 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор предприятия Сергей Колос.

По его словам, инвестпроект по созданию производства газовых баллонов реализован БМЗ и чешской компанией на бывших площадях завода "Легмаш". Предприятие намерено выпускать стальные бесшовные газовые баллоны для промышленных и медицинских газов, систем пожаротушения и пищевой промышленности давлением до 300 атм с объемом производства 53 тыс. штук в год при односменном режиме работы. Продукцию планируется реализовывать в Беларуси и странах ЕАЭС. На предприятии будет создано более 40 рабочих мест. Начало промышленного выпуска продукции намечено на II квартал 2019 года.

В настоящее время проводится государственная строительная экспертиза проектно-сметной документации по архитектурной стадии проекта. К строительно-монтажным работам на производственном корпусе нового предприятия планируется приступить в июле нынешнего года.-0-