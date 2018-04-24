Прокуратура и КГК выявили недоработки в подготовке к посевной в Брестской области

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области прокуратура совместно с Комитетом государственного контроля выявила нарушения в подготовке к посевной кампании.Такая информация размещена на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В целом сельхозорганизации региона подготовились к полевым работам в оптимальные агротехнические сроки. Однако в отдельных хозяйствах были выявлены нарушения. В частности, на некоторых предприятиях не было запасено достаточного количества минеральных удобрений, не соблюдалась технология сева. В других организациях длительное время из-за ремонтов простаивала техника или вовсе агрегаты были разукомплектованными. Установлено 50 фактов, когда складские помещения не отвечали требованиям по сохранности имущества. Также выявлены нарушения трудовой дисциплины, законодательства об охране труда и пожарной безопасности.

Кроме того, некоторые руководители злоупотребляли служебными полномочиями. Так, директор одного из хозяйств Брестской области использовал вверенные ему автомобили в личных целях. Своими действиями он причинил ущерб на сумму более Br8 тыс. По данным фактам возбуждено два уголовных дела.

По результатам проверки органы прокуратуры внесли 40 актов надзора, инициировали привлечение к ответственности 50 должностных лиц. Работа в данном направлении будет продолжена.-0-