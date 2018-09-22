22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункт проката белорусских электроскутеров появится в Ботаническом саду, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" НАН Беларуси Денис Патоцкий.

Сегодня предприятие на Дне без автомобиля организовало бесплатный тест-драйв электротранспорта.

"Мы изготовили 10 опытных образцов, в следующем сезоне в Ботаническом саду будем предлагать воспользоваться ими посетителям. Затем, опираясь на опыт работы этой системы, рассчитываем организовать пункты проката в парках, заповедных зонах", - отметил Денис Патоцкий.

Возможность опробовать новинку у минчан была на Фестивале науки, который состоялся 8 сентября в Ботаническом саду. Развлечение пользовалось популярностью у гостей.

Опытные образцы мотор-колес специалисты "Оптрона" разработали еще в прошлом году, представили на Съезде ученых. "Теперь изготовили линейку электротранспорта, добились того, что в электроскутере локализация комплектующих 80%. Занимаемся вопросом сертификации и освоения серийного производства. Планируем к следующему велосезону организовать продажу техники. Электротранспорт набирает популярность во всем мире, спрос на него растет", - добавил Денис Патоцкий.

"Оптрон" - аккредитованная научная организация, которая находится в ведении НАН Беларуси, специализируется на разработке и изготовлении высокотехнологичной инновационной продукции в области механики и мехатроники, высокоэффективных изделий для предприятий агропромышленного комплекса, пожарного оборудования и персонального электрического транспорта.

На заводе проведена модернизация мотор-колеса для легких транспортных средств, разработан новый блок управления и программное обеспечение. Именно на базе этого мотор-колеса и разрабатывается отечественный индивидуальный электротранспорт: электровелосипеды, электроскутеры, электросамокаты, электромотоциклы, электроквадроциклы.-0-