РЕПОРТАЖ: Завершаются работы по восстановлению моста на МКАД в районе Лошицы

Минская кольцевая автодорога - важная транспортная артерия белорусской столицы. Когда в начале августа на одном из участков в районе Лошицы просело дорожное полотно путепровода, движение по оживленной магистрали, прилегающим улицам оказалось затруднено, нарушилось транспортное сообщение. К 7 ноября мост обещают восстановить. Корреспонденты БЕЛТА побывали на строительной площадке и узнали, когда автомобилисты смогут ездить привычным маршрутом.

Дорожная ситуация в районе Игуменского тракта непростая, но в основном пробки случаются в час пик. Строители признаются, что очень сложно было первое время, на некоторых маршрутах транспорт приходил с 45-минутным опозданием. Но постепенно водители перестроились, изменилась схема проезда на развязке, улице Бабушкина и МКАД.

На восстановлении аварийного моста трудятся около 25 работников предприятия "Мостострой". Задействованы также представители других организаций, работает строительная техника. Уже заменены все 28 балок пролетного строения. Опоры же остались прежние. Обследование показало, что они выдержат необходимую нагрузку.

"Приступаем к фрезерованию старого покрытия, при благоприятных погодных условиях будем укладывать асфальтобетон. Движение по внешнему кольцу планируем открыть в первой декаде октября. Это необходимо, чтобы частично разгрузить поток транспортных средств со стороны промузла "Колядичи", начать устройство инженерных сетей, разобрать временный съезд. Кроме того, под мостовой частью в первой половине месяца должны обустроить тротуар для пешеходов, до конца октября запустить внутреннее кольцо МКАД", - рассказал о первоочередных задачах главный инженер предприятия "Гордорстрой" Василий Тибеж.

Проект прошел экспертизу, сметная стоимость строительства объекта составила более Br4,3 млн. По внутреннему кольцу МКАД завершаются бетонные работы, специалисты приступают к устройству гидроизоляции. Параллельно решаются вопросы с освещением участка улично-дорожной сети: закуплены опоры, ведется подготовка к их монтажу, прокладываются кабельные линии.

По внешней стороне кольцевой дороги проведено омоноличивание швов балок (заполнение стыков бетоном), устроен выравнивающий слой, установлены цоколи барьерного ограждения. В дальнейших планах - обустройство дренажа и защитных слоев.

Путепровод возведен в 1985 году. Первоначально предполагалось заменить только одно пролетное строение, завершить восстановление к 1 октября, но объем работ после детального обследования вырос вдвое.

"Наше предприятие выступает заказчиком по объекту, генеральным подрядчиком - предприятие "Гордорматериалы", - рассказывает ведущий инженер отдела технического надзора предприятия "Гордорстрой" Владимир Шалимо. - Сейчас на объекте проводятся работы по армированию, устройству сопряжения на подходах к путепроводу. После асфальтирования участка планируется устройство четырех деформационных швов, тротуаров по Игуменскому тракту, архитектурной подсветки и др. В отдельный период времени работы ведутся круглосуточно".

Строители укладываются в график. Перед тем как открыть проблемный участок для движения, планируется провести его испытания на прочность.

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Егор ПАВЛЮЩИК,

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