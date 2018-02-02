"Щедрый жар" соберет любителей пара в Березовском районе

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат по спортивной сауне "Щедрый жар" в тринадцатый раз соберет любителей пара в Березовском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Соревнования среди парильщиков пройдут 3 февраля на базе агроусадьбы "Щедрый заяц". По условиям соревнований, температура в парилке будет составлять не менее 110 градусов. Кроме того, для образования пара каждые 30 секунд на камни будут выливать воду. От участников, которые будут находиться в парилке без головных уборов, требуется продержаться там максимальное время.

"Это соревнования на выносливость, в которых могут участвовать только уверенные в своих силах люди. Например, неоднократный победитель нашего чемпионата Людмила Жукович из Белоозерска смогла продержаться почти 20 минут", - рассказал представитель организаторов Николай Синкевич.

По его словам, ежегодно в чемпионате участвуют до 30 человек. Кроме местных жителей, в Березовский район приезжают любители бани из соседних Ивацевичского, Пружанского районов. У соревнований есть постоянные участники, некоторые участвуют семьями.

Лучшие парильщики получат ценные призы от организаторов. Также пройдут конкурсы на лучшие веник и чай для бани. Кроме того, профессионалы обучат любителей, как правильно париться с веником и делать массаж.

Организаторами открытого чемпионата по спортивной сауне выступают отдел образования, спорта и туризма Березовского райисполкома, редакция районной газеты "Маяк". -0-