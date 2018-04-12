Школьники Витебска лучше всех выступили на онлайн-олимпиаде по английскому в России

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ТОП-10 городов, школьники из которых лучше всех выступили на онлайн-олимпиаде по английскому языку Skyeng Super Cup Winter 2018 в России, возглавил Витебск, сообщили БЕЛТА организаторы состязания.

В список городов - лидеров по среднему баллу участников также вошли Минск и Мозырь. В целом десятка лидеров выглядит следующим образом: Витебск (74,8), Новокузнецк (73,3), Минск (73,2), Белгород (72,2), Новокуйбышевск (70,6), Орел (70,6), Одинцово (70,5), Мозырь (70,4), Клин (69,8), Тюмень (69,6).

Всего в олимпиаде попробовали свои силы почти 130 тыс. школьников из 2550 городов и населенных пунктов. В том числе белорусских участников было около тысячи: более 300 из Минска и области (самые активные - учащиеся столичной гимназии №1 им. Скорины), более 400 - из Витебской области (особенно отличилась витебская гимназия №1) и более 250 - из Гомельского региона (в основном из Мозырской СШ №14).

Только 0,08% участников набрали 100 баллов, и лишь 6% школьников получили более 90 баллов из 100 возможных. Хорошего результата, более 70 баллов, добились 33,6% школьников. В этом сезоне онлайн-олимпиада Skyeng Super Cup Winter 2018 показала, что лучше всего школьники знают английский в 7-х и в 11-х классах, результаты учащихся 9-х и 10-х классов оказались ниже. Девятые классы в среднем набрали 56 баллов из 100 возможных, а десятые - 57 баллов. Хуже всего школьникам дается грамматика.

Победители олимпиады с 5-го по 8-й класс получат путевки в Skyeng Camp для изучения английского, а участники из старших классов - поездку за рубеж от Skyeng Travel. Помимо этого, около 105 призеров и самые активные учителя олимпиады получат ценные гаджеты, сертификаты от Международной школы программирования “Алгоритмика”, книги и пособия.-0-