Солигорск отметит 60-летие карнавальным шествием

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яркое карнавальное шествие устроят в Солигорске к 60-летию города, ОАО "Беларуськалий" и Дню шахтера, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

По главной площади 25 августа пройдут представители всех предприятий Солигорска, руководство города, юные солигорчане в национальных костюмах Китая, Индии, Бразилии и других стран, с которыми у белорусской столицы шахтеров налажены дружественные и партнерские отношения. Делегации из этих стран, а также представители городов-побратимов Солигорска также станут участниками праздничных мероприятий.

ДОСЬЕ: К 60-летию города Солигорска История Солигорска напрямую связана с открытием в 1949 году Старобинского месторождения калийных солей.

Работников "Беларуськалия" с юбилеем города и предприятия, а также профессиональным праздником поздравит Белхимпрофсоюз совместно с руководством ОАО. По словам председателя первичной профсоюзной организации предприятия Андрея Струневского, для многих шахтеров работа на "Беларуськалии" становится семейным делом: есть трудовые династии, общий трудовой стаж которых превышает 100 лет. По случаю юбилея поздравления адресуют и сотрудникам, которые 25 августа заключат браки, а также семейным парам, четверть века назад отпраздновавшим свадьбы в День шахтера.

Подарки приготовлены и для юных солигорчан. Представители администрации "Беларуськалия" и профсоюзной первички лично поздравят родителей малышей, появившихся на свет с 24 по 26 августа.-0-