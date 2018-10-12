Социально-благотворительный проект "Крылья радости" стартовал в Минске

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник для особенных детей прошел в Минске, дав старт социально-благотворительному проекту "Крылья радости", передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятие во Дворец Республики приехали воспитанники Журавичского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, Червенского дома-интерната для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития, Городейской вспомогательной школы-интерната. В числе гостей были и подопечные благотворительных общественных организаций и фондов Беларуси - Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым-инвалидам, объединения "Геном", Центра поддержки усыновителей "Родные люди", Центра помощи аутичным детям, МБОО "Дети. Аутизм. Родители", объединения родителей недоношенных детей "Рано", Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников.

"Проект реализуем первый год, - рассказала заместитель директора компании SK Hynix memory solutions Eastern Europe Наталья Рыженкова. - Сегодня к нам приехали около 350 ребят от шести лет и старше. Организовав этот праздник, хотели подарить им радость, немного доброты, тепла и любви".

Она добавила, что такие мероприятия планируется проводить на постоянной основе. В следующем году, возможно, это будет уже фестиваль на открытом воздухе. Также компания подарила специальный тренажер для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата минскому реабилитационному центру.

"Это очень эмоциональный праздник, он очень вдохновил наших ребят, - поделилась впечатлениями директор Журавичского дома-интерната Наталья Зычкова. - Проводится много интересных мастер-классов - по росписи пряников, созданию кексов, рисованию. Здорово, когда дети улыбаются, сделав что-то своими руками, радуются этому. Они сегодня очень счастливы".

На празднике работали четыре фотозоны, гостей развлекали аниматоры в костюмах героев мультфильмов и сказок. Завершился вечер концертом с участием белорусских исполнителей. Кроме того, для ребят провели автобусную экскурсию по столице.

Проект реализует компания SK Hynix memory solutions Eastern Europe при поддержке Министерства здравоохранения Беларуси. Он направлен на поддержку детей с особенностями психического развития, а также других детей, нуждающихся в помощи.-0-

Фото Рамиля Насибулина