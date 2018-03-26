26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станция метро "Купаловская" открыта для пассажиров, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.
"С 13.45 станция метро "Купаловская" работает в штатном режиме. Производится посадка и высадка пассажиров", - проинформировал Андрей Дроб.
Сегодня в 12.25 на станции метро "Купаловская" человек упал под подвижной состав по первому главному пути. В 12.38 движение было восстановлено, станция была временно закрыта по решению правоохранительных органов - поезда следовали без остановки.
Как сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова, мужчина погиб. На месте работает следственно-оперативная группа с участием специалистов-экспертов. Выясняются все обстоятельства, в том числе устанавливается личность погибшего. Проверка проводится Ленинским (г. Минска) отделом Следственного комитета.-0-
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