Субсидии на открытие собственного дела в этом году получат 170 безработных минчан

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субсидии на организацию предпринимательской деятельности в текущем году планируется предоставить в Минске 170 безработным. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

С начала года финансовую поддержку получили уже 30 жителей столицы, в основном они открыли ИП в востребованных на рынке труда сферах - торговле, строительстве, услуги такси.

Субсидия - единовременное государственное денежное пособие в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. На сегодняшний день она составляет почти Br2,2 тыс. "Это хороший стартовый капитал", - отметила Татьяна Кудевич.

Вместе с тем она обратила внимание, что не все безработные обладают необходимыми знаниями и компетенциями для того, чтобы стать предпринимателями. "Первое, что мы предлагаем обратившимся в службу занятости, - возможность трудоустройства. Если нет профессии, квалификации, включаем другие программы содействия занятости, в том числе рассказываем о перспективах самозанятости с предоставлением государственной поддержки. Для нас главное, чтобы человек закрепился в бизнесе", - сказала Татьяна Кудевич.

По ее словам, для тех, кто хотел бы стать предпринимателем, организуются курсы. У претендентов на субсидию не должно быть нарушений законодательства о занятости. "К подбору кандидатов подходим серьезно, договорные обязательства не исполняются в единичных случаях", - отметила специалист, добавив, что некоторые предпринимали, получившие господдержку несколько лет назад, уже предлагают вакансии на рынке труда.-0-