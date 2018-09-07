Светящаяся лошадь с каретой появится на пл. Свободы в Минске

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Световую композицию в виде лошади с каретой установят на площади Свободы в Минске ко Дню города, сообщил директор УП "Мингорсвет" Славомир Гриневич сегодня в мэрии на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске насчитывается 12 световых композиций. Ко Дню города мы подготовили ряд объектов: на ул. Я.Коласа появился светящийся колос, на ул. Притыцкого - лоси, на пр. Дзержинского - зубр. Сегодня будем монтировать на площади Свободы еще один - лошадь с каретой", - отметил Славомир Гриневич.

Завершаются работы по устройству освещения на домах по ул. Красная и ул. Я.Коласа, подсветку включат уже сегодня. Помимо архитектурного освещения, организация подготовит цветочную композицию на пересечении пр. Победителей и ул. Ратомской.

В этом году планируется установить еще несколько световых фигур: арку, бульвар и МАЗ. Помимо того, по поручению председателя Мингорисполкома изменится световая инсталляция главной елки страны на площади Октябрьской. "Будем использовать пиксельные технологии. Тема для нас новая, но уже в этом году мы должны все сделать", - заключил Славомир Гриневич.-0-