Троллейбус в 13 т протянет богатырь из Гродно

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Троллейбус весом в 13 т протянет богатырь из Гродно на День города 15 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.
Таким необычным образом город с праздником решил поздравить чемпион и неоднократный рекордсмен мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Кодис. 15 сентября на площади Ленина богатырь протянет многотонный троллейбус на расстояние в 10-15 м.
"Именно такую технику потяну впервые. Ранее тягал в сцепке легковые автомобили, но там общий вес не дотягивал до 10 т. Теперь решил замахнуться на большее", - рассказал Александр Кодис. Силач проводил тренировку: получилось сдвинуть с места обычный троллейбус.
На празднике города Александр попробует потянуть более тяжелую машину - 13-тонный бесконтактный троллейбус. Гродно - первый город в стране, где стали использовать подобный общественный транспорт. Часть маршрута он работает в режиме обычного троллейбуса, а на тех отрезках, где нет контактной сети, передвигается за счет энергии батарей.
Специально к этому испытанию Александр не готовился. Слишком скоротечно все получилось. Силач отметил, что будет рад поддержке гродненцев во время необычной акции.
Организаторами такого необычного зрелища выступают Гродненское троллейбусное управление и Гродненский горисполком.-0-
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