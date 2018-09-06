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Троллейбус в 13 т протянет богатырь из Гродно

Регионы 06.09.2018 | 08:05

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Троллейбус весом в 13 т протянет богатырь из Гродно на День города 15 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Таким необычным образом город с праздником решил поздравить чемпион и неоднократный рекордсмен мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Кодис. 15 сентября на площади Ленина богатырь протянет многотонный троллейбус на расстояние в 10-15 м.

"Именно такую технику потяну впервые. Ранее тягал в сцепке легковые автомобили, но там общий вес не дотягивал до 10 т. Теперь решил замахнуться на большее", - рассказал Александр Кодис. Силач проводил тренировку: получилось сдвинуть с места обычный троллейбус.

На празднике города Александр попробует потянуть более тяжелую машину - 13-тонный бесконтактный троллейбус. Гродно - первый город в стране, где стали использовать подобный общественный транспорт. Часть маршрута он работает в режиме обычного троллейбуса, а на тех отрезках, где нет контактной сети, передвигается за счет энергии батарей.

Специально к этому испытанию Александр не готовился. Слишком скоротечно все получилось. Силач отметил, что будет рад поддержке гродненцев во время необычной акции.

Организаторами такого необычного зрелища выступают Гродненское троллейбусное управление и Гродненский горисполком.-0-

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Гродно, праздник
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