Центр традиционной китайской медицины начал работать в Гродно

28 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В строительство центра традиционной китайской медицины, который сегодня начал работать в Гродно, было инвестировано свыше $500 тыс. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик, передает корреспондент БЕЛТА.
Центр китайской медицины разместился в помещениях бывшей детской поликлиники №1. Его площадь составляет более 600 кв.м, здесь будут работать несколько врачей-специалистов из Китая. "Это самый большой по площади подобный медицинский центр в стране. Важно, что он создан за счет китайских инвестиций. Их сумма превысила $500 тыс.", - отметил Андрей Болтрик.
Клиентам доступны иглорефлексотерапия, физиотерапия, китайский массаж, прижигание и лечение банками. С пациентами работают два китайских специалиста и врач из Беларуси, прошедший соответствующее обучение и имеющий богатый опыт.
"При необходимости количество врачей увеличится. Надеемся, что наши методы лечения будут востребованы у жителей и гостей города", - рассказала главный врач центра Сяо Хун. Она отметила, что китайская традиционная медицина полезна при реабилитации после инсультов, лечении болезней суставов, ревматизме, исправлении детского сколиоза и других недугах. Иглоукалыванием можно избавиться от зависимостей и лишнего веса. Известно около 700 точек на теле, воздействием на которые добиваются того или иного эффекта.
Как рассказал глава представительства провинции Ганьсу в Республике Беларусь Дин Жуцзюнь, проект реализован местным управлением здравоохранения и больницей традиционной китайской медицины. Открытие центра позволит понять, насколько востребованы подобные услуги в Беларуси, и наработать опыт продвижения китайской традиционной медицины.
С участием капитала КНР в Гродно реализуется еще несколько проектов. В частности, на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию бывшей гостиницы "Гродно". Здесь разместится отель, офисные помещения и ресторан.
Одна из китайских компаний зарегистрировалась в качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест", она планирует строительство транспортно-логистического центра в Гродненском районе.-0-
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