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Участников бронепробега "Дорога мужества" встретят в Орше

Регионы 18.06.2018 | 08:13
Участники бронепробега "Дорога Мужества". Фото из архива
Участники бронепробега "Дорога Мужества". Фото из архива

18 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Участников международного бронепробега Союзного государства "Дорога мужества" встретят сегодня в Орше, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном райисполкоме.

Районный центр станет первым из белорусских городов, куда приедут участники акции. В составе пробега 15 единиц бронетехники - как старые образцы (есть модель, выпускавшаяся в 1930-х годах), так и инновационные модели военной техники. Жители города смогут увидеть такие мощные машины, как БМ14-17, БТР-40, БТР-152, БРДМ-1 и БРДМ-2. В акции принимают участие около 50 человек.

"Мы встречаем их около 12.00 на мемориальном комплексе "За нашу Советскую Родину!", в народе более известный, как "Катюша". Здесь состоится митинг, посвященный приближающейся годовщине начала Великой Отечественной войны. Затем для гостей проведут обзорную экскурсию по городу, после чего их привезут к памятному знаку под деревней Пищалово, где легендарная "Катюша" сделала свой первый залп. А в городском парке для жителей Орши пройдет выставка прибывших машин, желающие смогут сфотографироваться, осмотреть их", - рассказал исполняющий обязанности начальника отдела культуры Оршанского райисполкома Сергей Горбачев.

Утром 19 июня участники выдвинутся в Минск. 22 июня они планируют приехать в Брест.

Бронепробег "Дорога мужества" по маршруту Москва-Брест-Москва приурочен к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Он стартовал 16 июня на Поклонной горе в Москве и проходит во второй раз. Участники акции преодолеют более 2 тыс. км и посетят 10 городов России и Беларуси. В пробеге также участвуют представители Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана. Путь совпадает с местами обороны советских войск в 1941 году. Проводит пробег межрегиональная общественная организация содействия изучению эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество". Акция "Дорога мужества" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов (Россия).-0-

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Теги
Витебская область, Орша, Союзное государство
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