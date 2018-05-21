Украинский инвестор намерен реализовать крупный сельхозпроект в Сенненском районе

21 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Украинский инвестор намерен реализовать крупный проект в АПК в Сенненском районе, сообщили корреспонденту в ЗАО "Церерас групп" (Украина), руководство которого подписало соответствующий меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Сенненским райисполкомом.

По словам представителей компании, инвестпроект с инвестициями около $70 млн будет реализован на базе Сенненского райагросервиса. На первом этапе планируется создать агропромышленное предприятие. В его хозяйственной деятельности инвестор намерен применять посевной материал, средства защиты и удобрения растений, которые используют передовые агрохолдинги в европейских странах. На втором этапе планируется строительство новых объектов, в том числе молочно-товарной фермы, комбикормового и маслоэкстракционного заводов.

Срок реализации инвестпроекта рассчитан на семь лет.

Как сообщили в Сенненском райисполкоме, агропромышленный комплекс района состоит из 11 сельскохозяйственных организаций и 22 крестьянских фермерских хозяйств. Сельхозпредприятия района специализируются на молочно-мясном животноводстве, производстве зерна, картофеля, овощей, семян рапса. В настоящее время вниманию инвесторов предлагаются перспективные инвестпроекты, в том числе строительство молочно-товарных комплексов на базе ОАО "Студенка" и СУП "Дружбинец", организация производства элитных семян на базе филиала Витебской опытной мелиоративной станции.-0-