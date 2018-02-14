В Беларуси созданы комфортные условия для ведения своего дела - мнение

14 февраля, Речица /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы комфортные условия для ведения своего дела. Такое мнение высказали участники прошедшего сегодня в Речице семинара, организованного рабочей группой Гомельского облисполкома для разъяснения жителям региона новых правил ведения бизнеса, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками встречи стали представители субъектов малого и среднего предпринимательства, физлица из Речицкого, Брагинского, Лоевского, Хойникского районов, а также граждане, которые еще только планируют осуществлять предпринимательскую деятельность. Об основных аспектах принятых правовых актов, регулирующих осуществление предпринимательской деятельности, в том числе декрета №7, рассказали члены рабочей группы. В ее состав вошли представители комитетов экономики, торговли и услуг, по архитектуре и строительству, энергетики, топлива, транспорта и коммуникаций, природных ресурсов и охраны окружающей среды, инспекции МНС по Гомельской области, областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и др.

"Встреча получилась очень информативной, полезной и актуальной. Благодаря документам, о которых шла речь во время семинара, в Беларуси созданы комфортные условия для ведения своего дела как в крупных городах, так и в небольших райцентрах, сельской местности", - сказал предприниматель из Брагина Магеррам Алиев. В райцентре у него небольшой продуктовый магазин, в настоящее время бизнесмен изучает также возможность организации выездной торговли. Считает, что для развития есть необходимые предпосылки. "Упрощается и процесс создания бизнеса, и его ведения, сокращаются проверки, меняются санитарно-эпидемиологические и пожарные требования. Все это, конечно, раскрепощает бизнес, дает возможность развиваться", - отметил предприниматель.

Позитивно нововведения в законодательстве восприняла и занимающаяся ремесленничеством Тамара Акимкина из Речицы. Любимому уже более трех десятков лет делу - плетению из соломки - уделять гораздо больше времени женщина смогла после выхода на пенсию. Однако соломенные корзинки и шкатулки, вазы и головные уборы не всегда могли быстро найти покупателя. "Вступивший в силу указ №364 "Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности" позволяет ремесленникам реализовывать товары в своих мастерских, доставлять изделия покупателям по почте, а также рекламировать работы в интернете. Теперь у ремесленников больше возможностей заявить о себе", - считает Тамара Акимкина. Сама ремесленница намерена досконально изучить возможности рекламы в интернете. Помочь пенсионерке в этом обещал ее сын.

А вот Елена Сердюк из Речицы ремесленничеством начала заниматься лишь месяц назад. Она считает, что сейчас в стране для развития и творческого потенциала, и деловой инициативы созданы все необходимые условия. "Я изготавливаю бижутерию. Сегодня на семинаре смогла узнать много полезного о том, как вести свое дело. Полученные знания пригодятся в моей деятельности", - сказала собеседница.

Во время семинара участники смогли не только узнать основные аспекты правовых актов, нововведения, но и задать интересующие вопросы экспертам. В частности, из зала прозвучали просьбы разъяснить нюансы, касающиеся совмещения различных видов деятельности, порядка реализации товаров ремесленниками и физлицами, арендных отношений, выделения кредитных средств субъектам малого и среднего предпринимательства, физлицам и многие другие.

"Подобные семинары - одна из форм и методов проводимой в регионе работы по разъяснению норм пакета документов, которые существенно упрощают условия ведения бизнеса в Беларуси. Также этой теме посвящены круглые столы, встречи в трудовых коллективах, прямые телефонные линии, индивидуальные консультации, выступления в СМИ и т.д. Мы стараемся использовать различные форматы, чтобы донести информацию до максимального количества заинтересованных людей", - подчеркнул заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

В течение февраля и марта информационно-разъяснительные мероприятия по принятым правовым актам будут проведены для жителей всех районов области. Так, следующий подобный семинар запланирован на 20 февраля. Рабочая группа встретится с действующими и потенциальными предпринимателями Жлобинского и Буда-Кошелевского районов.-0-