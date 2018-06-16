16 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на асфальтирование улиц и дворов направят Br3,5 млн, сообщил сегодня на встрече с жителями областного центра председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году в асфальтирование дорог вложено Br3,5 млн из городского бюджета. В этом году объем финансирования не сокращается. У нас есть план по асфальтированию и благоустройству. Работу будем продолжать на системной и справедливой основе", - сказал мэр.

Деньги распределены по приоритетам. В частности, Br1,3 млн направят на сплошное асфальтирование, Br1,2 млн - на текущий ремонт городских дорог, Br500 тыс. - на благоустройство дворов и столько же - на обустройство тротуаров.

В числе крупных дорожных строек Бреста - Партизанский проспект, где работы уже начались, ул. Орджоникидзе. По словам председателя горисполкома, в ближайшее время начнется реконструкция одной из центральных транспортных артерий города - бульвара Космонавтов. "Документы по объекту уже на выходе. Реконструкцией займутся брестские строители - КУП "Брестжилстрой", - уточнил он.

В этом году в областном центре дорожные строители уже привели в порядок ул. Волгоградская, 17 Сентября. В планах этого года - асфальтирование сразу нескольких улиц микрорайона Березовка, ул. Октябрьская, К.Маркса, Варшавского шоссе.-0-