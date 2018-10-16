В Брестской области прокуроры будут активнее участвовать в правовом просвещении военнослужащих

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области выработали алгоритм совместных действий командования воинских формирований с правоохранительными, следственными и другими органами, прокуратурой. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам межведомственного совещания, сообщает БЕЛТА.

В частности, территориальным органам внутренних дел будет отведена более активная роль в выявлении противоправных проявлений в войсках. А прокуроры на местах будут шире вовлекаться в работу по правовому просвещению военнослужащих.

От командования воинских формирований требуется обеспечить безусловное поддержание уставных взаимоотношений личного состава.

По словам прокурора Брестской области Виктора Климова, необходимо использовать актуальные формы и методы воспитательной работы с военнослужащими.

В совещании, которое прошло в областной прокуратуре, приняли участие руководители и должностные лица судов, органов прокуратуры, внутренних дел, управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области. Были обсуждены вопросы законности и правопорядка в воинских формированиях, дислоцированных на территории Брестской области.-0-