В Брестской области прокуроры будут активнее участвовать в правовом просвещении военнослужащих

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области выработали алгоритм совместных действий командования воинских формирований с правоохранительными, следственными и другими органами, прокуратурой. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам межведомственного совещания, сообщает БЕЛТА.
В частности, территориальным органам внутренних дел будет отведена более активная роль в выявлении противоправных проявлений в войсках. А прокуроры на местах будут шире вовлекаться в работу по правовому просвещению военнослужащих.
От командования воинских формирований требуется обеспечить безусловное поддержание уставных взаимоотношений личного состава.
По словам прокурора Брестской области Виктора Климова, необходимо использовать актуальные формы и методы воспитательной работы с военнослужащими.
В совещании, которое прошло в областной прокуратуре, приняли участие руководители и должностные лица судов, органов прокуратуры, внутренних дел, управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области. Были обсуждены вопросы законности и правопорядка в воинских формированиях, дислоцированных на территории Брестской области.-0-
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