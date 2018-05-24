В Брестской области в 2018 году первое рабочее место получат 92 врача общей практики

24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области летом на первое рабочее место выйдут 92 врача общей практики. Об этом сегодня сообщил начальник управления здравоохранения Виктор Михаловский во время заседания облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из приоритетов развития здравоохранения региона является увеличение количества врачей общей практики. Ожидается, что до конца года по этому профилю будут работать 55% докторов, занятых в системе оказания первичной медицинской помощи. "В этом году 27 врачей прошли переподготовку по общей врачебной практике, еще 28 - курсы повышения квалификации. Также с 1 августа на первые рабочие места выйдут 92 молодых специалиста, прошедших интернатуру по этому направлению", - отметил Виктор Михаловский. В целом в Брестской области летом на свое первое рабочее место прибудут 423 молодых врача.

Работа врача общей практики повышает доступность медпомощи. "В команде с помощником врача и медсестрой он оказывает первичную помощь. При необходимости пациента направят к узкому специалисту. Нам нужно дополнительно ввести 52 ставки врачей общей практики, чтобы к 2020 году полностью обеспечить ими первичное звено здравоохранения", - сказал начальник облздрава.

На заседании облисполкома рассматривался ход реализации государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы". Особое внимание было уделено вопросам общей диспансеризации, благодаря которой повышаются шансы выявить заболевание на ранней стадии. "Главная цель - увеличить продолжительность жизни человека, повысить ее качество. Но усилий только медицинских работников недостаточно. К сожалению, немногие ответственно относятся к диспансеризации. В первую очередь человек должен сам стремиться заботиться о своем здоровье", - подчеркнул заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валентин Милошевский.

По словам первого заместителя председателя Брестского облисполкома Николая Токаря, местные власти также должны больше внимания уделять созданию условий для поддержания здорового образа жизни. "Основа основ - это создание рабочих мест и повышение уровня доходов. Занятому человеку некогда думать о выпивке. Людям нужно предоставлять больше возможностей для ведения здорового образа жизни. Например, оборудовать дворы для занятий физкультурой и спортом. Ответственным службам необходимо активнее заниматься этим вопросом", - резюмировал вице-губернатор.-0-