В футбол с закрытыми глазами сыграют в парке Горького 29 апреля

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный матч с закрытыми глазами пройдет на стадионе парка Горького 29 апреля, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

На футбольном поле в одну команду объединятся представители национальной сборной Беларуси по футболу среди незрячих и игроки клуба "Арт-Старс": популярные исполнители Руслан Алехно, Иван Вабищевич, капитан команды Альберт Скороход, а также ведущие Евгений Булка и Илья Кононов. Против этой инклюзивной команды сыграет вторая сборная: команда Витебской области по футболу среди незрячих совместно с футболистами клуба "Шахтер" (Солигорск).

Перед матчем главный тренер Олег Кириллов проведет мастер-класс по незрячему футболу для всех желающих. Посетители мероприятия смогут попробовать забить пенальти с повязкой на глазах, в которой играют профессиональные спортсмены, а также ощутить под ногой необычный футбольный мяч, предназначенный для незрячих игроков.

Завершится товарищеский матч концертом. Для игроков и болельщиков выступят мужская хоровая капелла "Хорус", одной из участников которой является капитан национальной сборной среди незрячих футболистов Юрий Ардынов, а также звезды команды "Арт-Старс" Иван Вабищевич, Руслан Алехно и Альберт Скороход.

Матч с закрытыми глазами начнется в 16.30. Вход свободный. Одним из организаторов мероприятия выступает Паралимпийский комитет Беларуси. Игра пройдет в партнерстве с футбольными клубами "Шахтер" и "Арт-Старс".-0-