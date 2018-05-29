В Гомеле наградили лучших представителей СМИ области

29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжественное чествование победителей ежегодного областного соревнования среди редакций газет, организаций телевидения и радио, журналистов, осуществляющих свою деятельность на территории Гомельской области, по итогам 2017 года прошло сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя участников церемонии, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов отметил, что государственные средства массовой информации по праву стали ведущими проводниками национальной политики. "Быть вместе с людьми, чувствовать ритм и пульс их жизни, своевременно реагировать на общественные настроения, выявлять недостатки, пропагандировать национальные ценности - лишь небольшой перечень их задач", - сказал он.

Владимир Привалов также подчеркнул, что за последний год печатные и электронные средства массовой информации региона сделали серьезный шаг вперед как по укреплению материально-технической базы, так и в содержательном плане. Кроме того, суммарное количество подписчиков региональных СМИ Гомельской области в соцсетях выросло на 30%. Все шире газетами используется дополнительный контент.

Слова поздравлений участникам церемонии адресовал и первый заместитель министра информации Павел Легкий.

В этом году на областной конкурс было подано порядка 50 заявок от редакций и авторов. Победители и призеры определялись по пяти номинациям.

Так, лучшей среди журналистов организаций телевидения и радио стала заведующая отделом информационных программ РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Гомель" Анастасия Кучинская. Победителем среди организаций телевидения и радио признана радиостанция "Правда радио" КУП "Редакция газеты "Гомельская праўда".

Лучшим журналистом печатного издания признан корреспондент областной газеты "Гомельская праўда" Роман Старовойтов. В номинации "Лучший фотокорреспондент редакций газет" диплом первой степени вручен редактору отдела молодежных проблем мозырской районной газеты "Жыцце Палесся" Александру Солодкову. Первое место среди редакций газет присуждено "Свабоднаму слову" (Рогачев).

Победителям и призерам соревнований вручили дипломы и специальные денежные премии облисполкома.

Также были названы обладатели благодарностей и специальных наград. Так, благодарность Министерства информации вручена начальнику главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирине Довгало.

Кроме того, определены редакции, которые активно работают в интернете. Пальма первенства - у областной газеты "Гомельская праўда".

Чествование лучших представителей СМИ Гомельской области проходит ежегодно. За время проведения конкурса его победителями и призерами стали порядка 100 журналистов и фотокорреспондентов и 40 коллективов печатаных и электронных СМИ.-0-

Легкий: мультимедийность и конвергентность - основные задачи современных региональных СМИ Говоря о тенденциях развития и задачах, стоящих перед региональными СМИ, первый замминистра подчеркнул важность применения нешаблонных форм и подходов в работе редакций.

Фото Сергея Холодилина.