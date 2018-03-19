19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области 17 частным перевозчикам выданы разрешения на работу по более чем 50 маршрутам, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ГП "Оператор пассажирских перевозок" Иван Шарейко.

За разрешением на регулярные перевозки по маршрутам внутри региона, а также за пределы области, обратились свыше 30 перевозчиков. 17 из них уже получили добро на работу.

"Это более чем 50 маршрутов, связывающих областной центр с районами, а также несколько маршрутов за пределы области, в том числе в Минск и Солигорск", - отметил Иван Шарейко. Прорабатывается вопрос по организации рейсов в Брест, Пинск, другие районные центры Брестской области. Наиболее активно пока за выдачей разрешений обращаются частные перевозчики из районов Гродненской области, в том числе Лиды и Слонима.

Некоторые из перевозчиков попросили о расширении маршрутной сети, выразив желание осуществлять не только рейсы в направлении областного центра, но и связать между собой райцентры. И в этом направлении им пошли на встречу.

Решен и еще один важный вопрос. Например, многие перевозчики, доставлявшие пассажиров в Гродно из районных центров, ранее подвозили людей до областной больницы и других медицинских учреждений. Такая возможность сохранилась и теперь. Водителю лишь необходимо включить в маршрут автовокзал, чтобы получить отметку.

Также положительно решен вопрос для тех перевозчиков, которые собирали пассажиров по городу. Обычно так делалось перед самыми ранними рейсами, когда еще не ходит общественный транспорт. Собирать пассажиров не запрещают, но по пути необходимо посетить автовокзал.

В ГП "Оператор пассажирских перевозок" отметили, что в Гродненской области проводится широкая разъяснительная, информационная работа, организуются встречи с перевозчиками, во время которых объясняют нюансы перехода на новые условия работы. В организации подчеркнули, что практически по всем заявлениям, поступающим от частных перевозчиков, выдаются разрешения.-0-