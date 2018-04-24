В Гродно стартовал велопробег в поддержку Целей устойчивого развития

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно стартовал шестидневный велопробег в поддержку Целей устойчивого развития, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 100 велосипедистов присоединились к первому этапу пробега Bike4SDGs, который стартовал в центре Гродно. За шесть дней велосипедистам предстоит преодолеть около 300 км по дорогам Гродненской и Брестской областей. Как отмечалось во время старта, в Гродненской области маршрут проложен таким образом, чтобы участники пробега максимально познакомились с достопримечательностями, интересными местами региона.

"В прошлом году такой же велопробег в поддержку Целей устойчивого развития отлично вписался в праздничные мероприятия на Августовском канале. С удовольствием поддерживаем инициативу и в этот раз. Ведь это пропаганда велодвижения, здорового образа жизни", - отметил перед стартом пробега заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. В регионе немало уделяется развитию велодвижения. Сейчас насчитывается более 40 туристических веломаршрутов, проложено свыше 200 км велодорожек. С помощью Программы развития ООН создаются новые велодорожки в Лиде и Новогрудке. Реализуется также проект по созданию трансграничного веломаршрута между Гродно и польской Сокулкой.

"Одна из целей пробега - привлечение внимания к лесному туризму, уникальной природе Беларуси, необходимости ее сохранения для других поколений, для дальнейшего развития страны. Также пробег направлен на популяризацию здорового образа жизни. Кроме того, мы акцентируем внимание на необходимости более активного вовлечения людей с инвалидностью в жизнь общества", - подчеркнул постоянный координатор ООН/ПРООН в Беларуси Санака Самарасинха. По ходу маршрута участники велопробега будут встречаться с местными властями, неправительственными организациями и людьми с инвалидностью, чтобы предложить конкретные практические шаги по более активному продвижению равных возможностей. Во время акции состоятся встречи с местными предпринимателями - владельцами агроусадеб, ремесленниками, лесниками и жителями беловежских деревушек.

Участники мероприятия финишируют 29 апреля в Беловежской пуще. Маршрут финальной части велопробега, включающий 21 км всей дистанции, будет доступен для всех возрастов, в том числе для людей с инвалидностью. Он начнется в деревне Каменюки и завершится на Царской поляне, где состоятся ярмарка Целей устойчивого развития, выставка творчества местных мастеров, концерт.

Организатором велопробега Bike4SDGs-2018 является Программа развития ООН в партнерстве с Гродненским и Брестским облисполкомами, Минским, Гродненским и Брестским велосообществами, Управлением делами Президента Беларуси.-0-