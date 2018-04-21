В Кореличском районе появится зал тяжелой атлетики

21 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе в Год малой родины появится зал тяжелой атлетики, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Сенько принял участие в закладке Аллеи выпускников Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. "Для меня малая родина - Кореличский район. В первой половине дня трудился там на благоустройстве детского оздоровительного лагеря в живописнейших местах на берегах озера Свитязь. Приятно принять участие в создании комфортных условий для подрастающего поколения. Однако важно не просто трудовое участие, необходимо стремиться решить более глобальные вопросы для развития малой родины", - отметил Юрий Сенько. Он рассказал, что в Кореличском районе планируется создать современный зал для занятий тяжелой атлетикой, а также фитнес-центр в одном из бывших домов культуры в сельской местности. Сейчас разрабатывается необходимая документация. Содействовать в этом он будет и как председатель ГТК, и как глава Белорусского тяжелоатлетического союза.

На Аллее выпускников, появившейся на улице Дубко рядом со строящимся общежитием ГрГУ, сегодня высадили 18 саженцев липы, обозначенных именными табличками. Участие в субботнике приняли в том числе уроженец Гродно и выпускник вуза министр юстиции Олег Слижевский, ректор БГУ Андрей Король, олимпийская чемпионка гимнастка Елена Тюненкова (Волчецкая), а также ученые, бизнесмены, руководители различных рангов.

"Малой родиной для многих мог стать и университет, и город, где прошли юные годы. В этот день многие известные выпускники приехали на родину, участвовали в наведении порядка, благоустройстве - это стало отличным поводом собраться, создать памятную аллею", - отметила ректор Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы Ирина Китурко. Она добавила, что аллея получит продолжение, деревья в честь лучших выпускников будут высажены на протяжении всей улицы Дубко.-0-

Фото "Гродненской правды".