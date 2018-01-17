В Минске туристам предложат новые экскурсии на английском языке

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туроператоры Минска предложат туристам новые экскурсии на английском языке, сообщила журналистам директор информационно-туристского центра "Минск" Елена Плис, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Елены Плис, в настоящее время существующие экскурсионные программы переводятся на английский язык, проходят аттестацию гиды. Как ожидается, уже с марта-апреля текущего года в графике сборных экскурсий появятся новые предложения для англоязычных гостей. "Радует, что компании идут на такие шаги. Экскурсии станут дополнительной возможностью лучше узнать город и страну", - отметила она.

Кроме того, в связи с объявлением 2018 года Годом туризма Беларуси в Китае большое внимание уделяется сопровождению китайских туристов. В столице аттестовано 14 гидов-экскурсоводов, которые могут проводить экскурсии для китайских групп. Обозначения на китайском языке появились на информационных трибордах в Верхнем городе, переведены информационные буклеты о достопримечательностях, на туристическом портале minsktourism.by создана специальная страничка для гостей из Поднебесной.

Как отметила заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко, по данным на ноябрь, экспорт туристических услуг организаций Минска увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 36%. Иностранным гражданам оказано услуг на $98 млн. "С введением пятидневного безвизового режима отмечается рост туристического потока, увеличился процент туристов из стран ЕС и Азии", - добавила она.-0-