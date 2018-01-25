В Новополоцке на мосту через Западную Двину установили видеонаблюдение

25 января, Новополоцк /Алена Тихонова - БЕЛТА/. На мосту через Западную Двину в Новополоцке установили камеру видеонаблюдения, передает корреспондент БЕЛТА.

Трещина на мосту снизу

Камера передает видеоинформацию в режиме реального времени в диспетчерскую службу РУП "Витебскавтодор". Главный инженер предприятия Александр Рымашевский рассказал, что сейчас в районе моста ведутся подготовительные работы для того, чтобы начать строительство временной страховочной опоры. "После детального обследования моста, проведенного БелдорНИИ, в одном из пролетных строений обнаружена трещина шириной 1,7 мм. В этом нет никакой проблемы, но для специалистов - это сигнал к тому, что надо принимать меры. Все испытания уже закончены, но расчеты еще до конца не сделаны. Полная раскладка должна быть к началу февраля. Но уже сейчас эксперты нам рекомендовали устроить под образовавшейся трещиной опору. Это временная мера. Сооружение простоит до тех пор, пока не будут сделаны капитальные мероприятия по ремонту моста - реконструкция либо, как вариант, строительство нового", - отметил представитель Витебскавтодора.

Главный инженер РУП «Витебскавтодор» Александр Рымашевский и главный инженер ДЭУ №32 филиал РУП «Витебскавтодор» Николай Кочкин

Движение автомобилей на мосту через Западную Двину в Новополоцке

На время производства работ по возведению опоры на мосту будет ограничено движение грузового транспорта (возможно, это случится уже на следующей неделе). Путепровод планируется закрыть для машин массой свыше 5 т (это грузовые автомобили и тяжелые автобусы-гармошки). Легковые автомобили, маршрутки и небольшие автобусы будут ездить, как и прежде.

"Мы заранее проинформировали городские власти о том, что на мосту будут проводиться работы, чтобы была возможность предупредить население и принять меры для организации движения по-новому", - подчеркнул Александр Рымашевский.

Сейчас серьезных ограничений движения на объекте нет - установлены знаки, запрещающие движение транспортных средств с массой выше 38 т (это тяжеловесный транспорт, которому и ранее въезд на мост был запрещен). Проезжающие автомобили должны соблюдать дистанцию в 70 м.

Мост через Западную Двину на подъезде к Новополоцку от автодороги Р20 протяженностью около 270 м (в народе называемый Калининским) был построен в 1962 году, в 2000-м проведен его ремонт. -0-

Фото Александра Хитрова