18 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Россонском районе краеведы и местные жители восстановили памятник героям войны 1812 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА полоцкий краевед Андрей Буховецкий.

В начале июня в агрогородке Клястицы Россонского района недалеко от реки Нища краеведы из Полоцка Андрей и Алексей Буховецкие обнаружили небольшой старый обелиск-памятник героям войны 1812 года.

"В одном из российских журналов в статье Александра Лунякова "Сражения при Клястицах" было написано: "Клястицкие старожилы вспоминают, что на месте сгоревшего в 1812 году моста через реку Нищу к настоящему времени в воде остались только деревянные сваи моста. На обоих берегах реки стояли небольшие обелиски с какими-то надписями". В советское время памятники снесли, и только 7 июня 2018 года один из обелисков был обнаружен в густых зарослях недалеко от реки. Памятник был разобран, каменные части его пролежали десятилетия - так свидетельствуют старожилы деревни", - отмечает краевед.

О находке братья сообщили председателю Клястицкого сельского Совета Николаю Хоменку. Вместе они решили восстановить историческую справедливость. Буховецкие отреставрировали памятник, поставив его возле реки, где когда-то он и находился с 1912 года (в тот год отмечалось 100-летие победы в войне). На выполнение работ понадобилось чуть более недели. Они были проведены за собственные средства братьев при активной помощи местных жителей. На памятнике установили табличку с надписью: "Гренадерам, сражавшимся 19 июля 1812 года при Клястицах".

Как отметил Андрей Буховецкий, в 1812 году под Клястицами в трехдневной битве русские войска под командованием генерал-лейтенанта Петра Витгенштейна одержали верх над превосходящими французскими силами маршала Удино. Тогда свой героический подвиг и совершили гренадеры 2-го батальона гренадерского Павловского полка, бросившись на горящий мост через реку Нища и первыми войдя в деревню Клястицы. Этим они остановили продвижение врага на столицу Российской империи. Маршал Удино вынужденно отступил за Западную Двину. Наступление французов на Санкт-Петербург провалилось.-0-