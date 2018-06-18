В Витебской области два абитуриента попались с мобильниками на ЦТ

18 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Двух абитуриентов с мобильниками удалили из аудитории во время централизованного тестирования в Витебской области в нынешнем году, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля региона.

"За нарушение порядка проведения тестирования в текущем году по результатам трех предметов в Витебской области уже были удалены 2 абитуриента за пронос мобильного телефона, - отметили в КГК региона. - В прошлом году по итогам всей вступительной кампании были удалены 4 абитуриента: 2 - за использование шпаргалки, 2 - за срабатывание мобильного телефона. В 2016 году не было ни одного удаления абитуриентов за нарушение порядка проведения ЦТ".

В регионе централизованное тестирование в этом году проводится с 12 июня по 2 июля в четырех пунктах: Витебском государственном технологическом университете, Витебском государственном университете имени П.Машерова, Полоцком государственном университете и Оршанском государственном механико-экономическом колледже. Начало тестирования по всем предметам - 11.00.

"Комитет госконтроля Витебской области обращает особое внимание абитуриентов и их родителей на то, что участникам ЦТ запрещено иметь при себе, а также использовать в аудитории мобильные телефоны и иные средства приема и передачи информации. Абитуриентам запрещен пронос в аудиторию любых предметов, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета", - пояснили в КГК. При выполнении тестов по химии и физике разрешается использование непрограммируемого калькулятора (на клавишах такого устройства (или рядом с ними) не должно быть изображений букв любого алфавита).

Допуск абитуриента в пункт проведения тестирования производится только по пропуску и паспорту. По иным документам (копия паспорта, водительское, служебное удостоверение и др.) абитуриенты в пункт тестирования не допускаются.

Обращения граждан по спорным и проблемным вопросам ЦТ принимаются комиссиями в каждом пункте тестирования, а также по контактным телефонам горячих линий КГК (в рабочие дни с 9.00 до 18.00): в Витебске - (0212) 42-61-82; Полоцке - (0214) 74-87-50; Орше - (0216) 51-09-26. Контактный телефон Витебского регионального центра тестирования (при ВГТУ) - (0212) 47-72-34.-0-