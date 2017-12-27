Витебск в 2018 году планирует установить побратимские отношения с польским Люблином и словацким Кошице

27 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году Витебск планирует установить побратимские связи и подписать договоры о сотрудничестве с городами Люблин (Польша) и Кошице (Словакия). Об этом сообщил председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин сегодня на сессии городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас в стадии заключения договоры об установлении побратимских связей между Витебском и Кошице, а также Люблином. Кроме того, прорабатывается возможность подписания соответствующих документов с эстонским Тарту и литовским Паневежисом", - сказал Виктор Николайкин.

В 2017-м Витебск установил партнерские отношения с российскими Иркутском, Волгоградом и Саратовом. Всего областной центр развивает сотрудничество с 25 городами-побратимами из 10 стран, в том числе России, Латвии, Китая, Германии, Швеции, Израиля. Помимо расширения общечеловеческих контактов, это способствует укреплению позиции витебских предприятий на внешних рынках, поступлению валюты в город, уверен председатель горисполкома.

На данный момент внешнеэкономическую деятельность осуществляют 670 предприятий и организаций Витебска, торговые отношения поддерживаются с партнерами из 90 стран ближнего и дальнего зарубежья. В результате диверсификации рынков сбыта удельный вес экспортных поставок в Россию по данным за январь-сентябрь 2017 года составил 68,6% и сократился на 10 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.-0-