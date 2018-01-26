Вовлечение в полезную деятельность неработающих граждан пойдет на благо обществу - Сущинский

26 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Вовлечение в полезную деятельность трудоспособных неработающих граждан пойдет на благо обществу. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА прокурор Витебской области Вадим Сущинский.

Реализация декрета о содействии занятости в том числе предусматривает принятие мер по активизации профилактической работы с трудоспособными неработающими гражданами, ведущими асоциальный образ жизни. "Как прокурор скажу, что у нас подавляющее большинство рецидивных преступлений совершается людьми, которые нигде не работают и не учатся. Вовлечение их в полезную деятельность пойдет на благо обществу", - считает Вадим Сущинский.

Еще один важный момент, на который он обратил внимание, это роль местных органов власти в решении таких вопросов. "Люди на местах прекрасно знают, чем живут их соседи, какие у кого проблемы. Можно дойти до каждого человека и решать вопросы трудоустройства индивидуально", - убежден прокурор.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.-0-