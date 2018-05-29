29 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Впервые на Августовском канале пройдут Beer-старты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Первые региональные соревнования "Beer-старты" пройдут 3 июня в районе шлюза Домбровка на Августовском канале. Участие в забеге может принять каждый желающий старше 18 лет. Нетрезвых к стартам не допустят.

"Это первый подобный опыт для нас, если он будет признан успешным, то старты станут традиционными. Главная задача здесь не соревновательная, а развлекательная. Участникам необходимо будет преодолеть дистанцию в 1,1 км с тремя остановками для дегустации пива", - отметили в Гродненском районном культурно-информационном центре. Передвигаться по дистанции надо будет быстрым шагом. Определят здесь не только самых быстрых, но и самых оригинальных, прекрасных, ярких и веселых ходоков. Оценивать, например, будут способ преодоления дистанции, ораторское мастерство на ней и многое другое.

Beer-старты станут одним из мероприятий третьего дня XII Республиканского фестиваля национальных культур, который впервые выйдет за границы Гродно. В областном центре праздничные мероприятия развернутся 1 и 2 июня, а 3 июня гостей приглашает Августовский канал. В программе презентация национальных блюд, а также игр и забав. Гости праздника смогут не только поучаствовать в развлечениях, но и войти в состав жюри по определению лучших. В программе праздника запланирован международный байк-слет, на котором выберут свою мисс.

Традиционно развернется выездная торговля, будут работать игровые и развлекательные площадки, пройдут мастер-классы от ремесленников, для всех желающих организуют экскурсии по наиболее значимым объектам канала. Любители рыбалки смогут принять участие в турнире на самый большой улов. Подготовлены для гостей танцевальные и концертные программы.-0-