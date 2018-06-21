ВРП Гродненской области в январе-мае увеличился на 6,8% - Кравцов

21 июня, Ошмяны /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Гродненской области в январе-мае увеличился на 6,8%. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области выполняются все ключевые параметры эффективности. Успешно развиваются практически все отрасли экономики. "Вскоре будут известны результаты по первому полугодию. О том, что они будут неплохими, говорят итоги работы за первые пять месяцев 2018 года. Темп роста валового регионального продукта составил 106,8% при годовой задаче в 103,6%", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что серьезный рост отмечается в промышленности (108%), сельском хозяйстве (свыше 104%).

Одно из важнейших направлений развития экономики региона - внешнеэкономическая деятельность. В январе-июне ожидается увеличение экспорта товаров на 17,6% (при задании в 4,1%); экспорта услуг - на 8,7% (при задании в 3,4%).

"Это говорит о том, что все, что производится на предприятиях региона, продается. Важно, что осваиваются новые рынки, в том числе сокращается доля в этом плане российского рынка", - отметил Владимир Кравцов. Он рассказал, что, если раньше до 97% молочной и мясной продукции поставлялось в Россию, сегодня на этот рынок поступает около 85%. С другой стороны, увеличились поставки как в страны дальнего зарубежья, так и в Евросоюз.

Стабильная ситуация и на рынке труда. Вакансий сегодня больше, чем безработных. Растет и средняя номинальная начисленная заработная плата. В мае в регионе она составила Br823.-0-