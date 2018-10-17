ВРП Гродненской области за 9 месяцев увеличился на 4,9%

16 октября, Берестовица /Корр. БЕЛТА/. ВРП Гродненской области за 9 месяцем увеличился на 4,9%. Об этом сегодня во время пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

По итогам третьего квартала в регионе обеспечена положительная динамика и хороший темп роста валового регионального продукта. По итогам 9 месяцев этот показатель сложился на уровне в 104,9%.

"Это самые высокие темпы роста среди регионов страны. Свою лепту в этот показатель внесли все сектора экономики", - отметил Владимир Кравцов. Он отметил уверенную работу промышленности. Темп роста в этой отрасли составил около 107%. Хороших показателей достигли в сфере деревообработки - как среди госпредприятий, так и среди частных компаний.

Строительная сфера региона также динамично развивается. По итогам третьего квартала объем строительно-монтажных работ возрос на 20%. Строительные компании из Гродненской области участвуют в реализации крупных проектов, таких, как строительство Белорусской АЭС, реконструкция трассы М6 Минск-Гродно.

"Важным показателем является внешнеэкономическая деятельность. Как и в прошлом году, отмечаем хорошие темпы роста экспорта товаров (125%) и услуг (119%). Это значит, что продукция из Гродненской области востребована и конкурентоспособна на различных рынках", - рассказал Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что по итогам года ожидается выполнения плана по привлечению иностранных инвестиций (около $80 млн).

Большое внимание уделяется вопросам занятости. Сейчас в Гродненской области число вакансий в несколько раз больше количества безработных. Ведется планомерная работа по повышению средней заработной платы.-0-