"Аливария" представляет: Art Beer Performance "Вишневый сад" по Чехову на сцене паба

2 мая сцена столичного TNT Rock Club на один вечер превратится в театральные подмостки. По случаю презентации нового сорта вишневого пива от бренда "Аливария" Karol Jan Ruby минчанам покажут альтернативную версию "Вишневого сада" Чехова. Art Beer Performance: Karol Jan feat. Anton Pavlovich — уникальный творческий эксперимент, в котором смело соединили классический балет и интерактивный моноспектакль.

На арт-перфомансе не будет ни привычной театральной сцены, ни сидений. Только минималистичные декорации и непринужденная атмосфера пивного паба. В альтернативном театре нет необходимости ждать антракта, чтобы побаловать себя чем-то вкусненьким. "Блюдом дня" в меню TNT станет главный герой вишневого вечера - новый Karol Jan Ruby. Любители необычного пива точно оценят фруктовую новинку. Непривычное сочетание ждет гостей в этот вечер не только на сцене, но и в бокале.

— Мы неслучайно выбрали именно такой формат для презентации нового сорта Karol Jan Ruby. Пивоварение - это тоже искусство, в котором есть свои законы и правила, но в то же время должно быть место для смелых идей. Результатом нашего творчества и стал новый Karol Jan Ruby, - говорит главный пивовар ОАО "Пивоваренная компания "Аливария" Наталья Орлова. - Продолжая традиции графа Чапского, мы вдохновляемся европейской культурой и создаем новые тренды в нашей стране. В свое время благодаря Каролю Яну Чапскому в Минске построили первый театр, а мы, в свою очередь, представили белорусам новый театральный жанр.

Необычный перфоманс - результат творческого тандема Белорусского государственного академического музыкального театра и актера Андрея Савченко. В своей оригинальной постановке "Сад" Савченко выступает и режиссером, и единственным актером, исполняющим все роли пьесы. В новом же перформансе вместе с ним на сцену выйдут артисты балета, презентуя танцевальную версию "Вишневого сада", сезонная премьера которого состоится на большой сцене Музыкального театра накануне Art Beer Performance.

Вход на мероприятие свободный, но ограничен возможностями площадки и только 18+.

Куда идти: в TNT Rock Club

Адрес: Революционная, 9

Когда: 2 мая

Во сколько: 18:30

Чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью.