Беларусь и Армения должны усилить научное сотрудничество в цифровых технологиях - Саркисян

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Армения должны активизировать научное сотрудничество в области цифровых и лазерных технологий, кибербезопасности, использования ядерной энергии и фармацевтики. Об этом заявил Президент Армении Армен Саркисян сегодня на встрече с председателем президиума Национальной академии наук Беларуси Владимиром Гусаковым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

По мнению Армена Саркисяна, среди перспективных направлений также исследования в области биотехнологий, генетики, электроники, производства продуктов питания. "По этим направлениям мы напрямую можем работать вместе", - подчеркнул он.

Президент был впечатлен результатами научной деятельности ученых организаций НАН Беларуси, особенно в области космических исследований, автоматической идентификации объектов, товаров и услуг, электроники. Армен Саркисян отметил, что впервые посетил НАН Беларуси еще молодым ученым в 1976 году, когда участвовал в работе международной конференции по физике. "Дружба между академиями наук наших стран имеет огромную ценность", - сказал он.

Владимир Гусаков, обращаясь к высокому гостю, отметил, что неделю назад делегация НАН Беларуси вернулась с торжественных мероприятий к 75-летию Национальной академии наук Армении. Во время встреч с ее руководством обсуждались перспективные направления сотрудничества. Среди них совместные исследования в области космических технологий, биологии, аграрных и физико-технических наук. "У нас много точек соприкосновения. Мы договорились об объединении наших усилий по целому ряду направлений. Мы будем вместе работать и сможем сделать многое для экономик наших двух стран", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Армянская делегация ознакомилась с экспозицией музея истории НАН Беларуси, постоянно действующей выставки "Достижения отечественной науки - производству". Ученые посетили Институт физики имени Б.И.Степанова.

Президент Армении Армен Саркисян известен как ученый-физик и дипломат. Он закончил Ереванский государственный университет по специальности "теоретическая физика и математика". В 1976-1990 годах был преподавателем физического факультета этого университета. Основал отделение математического моделирования сложных систем кафедры теоретической физики. Работал преподавателем в зарубежных научных центрах и университетах. Армен Саркисян - почетный доктор Национальной академии наук Армении.-0-