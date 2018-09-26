Беларусь и Латвия могут провести совместную тренировку по обмену информацией о полетах

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона предложила Латвии провести совместную тренировку по обмену информацией о полетах воздушных судов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
Официальный визит начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси Олега Белоконева в Латвию проходит 25-27 сентября. С командующим Вооруженными силами Латвии Леонидсом Калниньшем предметно обсуждены вопросы региональной безопасности и союзнических обязательств. Стороны пришли к общему мнению о необходимости и полезности ведения диалога по чувствительным темам.
"Особое внимание уделено поддержанию и развитию контактов на уровне ВВС и войск ПВО двух стран. Отмечено, что накануне проведения в Минске II Европейских игр приобретают особую важность вопросы, связанные с контролем за использованием воздушного пространства в приграничной полосе. Белорусская сторона предложила латвийской рассмотреть возможность проведения совместной тренировки по обмену информацией о полетах воздушных судов", - проинформировали в Минобороны. Олег Белоконев и Леонидс Калниньш согласовали направления развития международного военного сотрудничества между Беларусью и Латвией на краткосрочную и среднесрочную перспективы.
На встрече с председателем Комитета по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Сейма Латвии Айнарсом Латковскисом стороны обсудили общие вопросы международной и региональной безопасности. Состоялся обмен взглядами на оборонную политику Латвии и Беларуси. А в рамках беседы с парламентским секретарем Министерства обороны Виестурсом Силениексом обсуждены концептуальные подходы к построению военной политики обоих государств с учетом принадлежности к различным военно-политическим блокам. Определены векторы для плодотворного развития и укрепления отношений между вооруженными силами Беларуси и Латвии.
Кроме этого, глава белорусской делегации посетил полигон Адажи. Латвийская сторона провела брифинг по прошедшему накануне многонациональному учению вооруженных сил "Намейс-2018". Была также предоставлена информация о составе и предназначении многонациональной батальонной тактической группы объединенных вооруженных сил НАТО. Олег Белоконев осмотрел образцы военной техники латвийских Вооруженных сил и тактической группы, посетил объекты инфраструктуры.-0-
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