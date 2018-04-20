Беларусь нацелена на продолжение сотрудничества со странами Европейской зоны образования - Карпенко

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь нацелена на продолжение сотрудничества со странами Европейской зоны образования, заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с генеральным директором Совета Европы по вопросам демократии Cнежаной Самарджич-Маркович. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Игорь Карпенко поблагодарил представителей руководства Совета Европы за содействие в развитии белорусско-европейского прагматического диалога в вопросах образования с целью преодоления общих вызовов и достижения общих задач и подтвердил приверженность достижению ключевых глобальных программных целей, установленных Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. "Хочу отметить нацеленность белорусской стороны продолжить сотрудничество со странами Европейской зоны образования по вопросам обеспечения качества образования и фундаментальных ценностей высшего образования. При этом особое внимание нужно уделить выполнению совместных проектов в таких приоритетных сферах, как молодежная политика, образование и академические обмены, информационные и цифровые технологии", - сказал он.

Министр выразил уверенность, что участие белорусской делегации в Конференции министров по вопросам развития Европейского пространства высшего образования, которая пройдет 22-24 мая 2018 года в Париже, позволит повысить информированность академического и научного европейского сообщества о развитии системы образования Беларуси в русле общемировых тенденций при сохранении национальных традиций, а также подтвердит готовность белорусской стороны продолжить работу по выстраиванию доверительного и взаимообогащающего диалога. Он подчеркнул, что развитие национальной системы образования и воспитания базируется на таких принципах, как приоритет общечеловеческих ценностей, национально-культурная основа, научность, ориентация на мировой уровень образования, гуманизм, связь с общественной практикой, экологическая направленность, преемственность и непрерывность, единство обучения, духовное и физическое воспитание, демократизм, светский характер, поощрение таланта и образованности, обязательность базового образования.

"Министерство образования придает важное значение проводимой белорусскими учреждениями образования работе по поддержке фундаментальных ценностей высшего образования, в том числе в контексте реализации дорожной карты по имплементации принципов Болонского процесса в системе высшего образования Беларуси, по формированию у учащихся и студентов компетенций демократической культуры, гражданско-правовому воспитанию учащейся молодежи в поликультурной среде, обеспечению деятельности органов студенческого самоуправления, студенческих волонтерских отрядов. Министерство рассчитывает на дальнейшее поддержание тесных контактов с органами управления Совета Европы, высоко оценивая участие своих представителей в работе руководящего комитета Совета Европы по высшему образованию, консультативной группы экспертов по высшему образованию Комитета по образовательной политике и практике Совета Европы", - добавил Игорь Карпенко.

"Для меня наша встреча - это знаковое событие, и я искренне верю в то, что вы открыты к диалогу. Образование - самый важный компонент в наших отношениях. Я хотела бы поприветствовать готовность к совместным действиям по Болонскому процессу", - сказала Cнежана Самарджич-Маркович.

Будет принят стратегический план действий по реализации основных задач развития системы образования в соответствии с принципами и инструментами Европейского пространства высшего образования. Он разработан на основании "Концептуальных подходов к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года", одобренных Республиканским педагогическим советом с участием Президента Беларуси 23-24 августа 2017 года и утвержденных приказом министра образования.

Министерство образования в рамках своей компетенции подтверждает приверженность к дальнейшей имплементации принципов и инструментов Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) в системе высшего образования Беларуси и готовность к совместной и согласованной работе с наблюдательной группой Болонского процесса по этим вопросам.-0-