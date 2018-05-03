Белорусская делегация проведет на форуме в Японии переговоры с фармкомпаниями

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация проведет переговоры с крупными фармацевтическими компаниями во время белорусско-японского экономического форума, который состоится 10-11 мая в городах Токио и Осака, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Программой предусмотрены встречи с руководством фармацевтических компаний Takeda Pharmaceuticals, Chukan Butsu, Shionogi Pharma и Ohno Pharma, а также посещение городской больницы NTT Medical Center Tokyo. Планируется провести встречи в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Также планируется провести презентации инвестиционного потенциала Беларуси, включая Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", проект "Японско-белорусская промышленная зона на Могилевщине" и др. Пройдут встречи с представителями министерств иностранных дел, экономики, торговли и промышленности. Важным элементом мероприятия станут переговоры в формате В2В, а также посещение ведущих японских компаний в Токио и Осаке. Планируется подписание ряда двусторонних документов.

Среди организаторов форума Министерство здравоохранения, посольство Беларуси в Японии, Могилевский облисполком, Национальное агентство инвестиций и приватизации.-0-