Белорусско-российская Молодежная палата планирует принять участие в V Форуме регионов

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России планирует принять участие в V Форуме регионов, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя палаты Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед нами стоят задачи в разных плоскостях - это организационная, работа над нормативно-правовыми актами, непосредственно работа по вовлечению в интеграционные процессы молодежи. Существуют и знаковые мероприятия, например, V Форум регионов, к которому мы, безусловно, будем ответственно готовиться", - отметил Александр Лукьянов.

По его словам, основная задача палаты - это вовлечение молодых людей в процесс строительства Союзного государства, содействие деятельности Парламентского собрания в регулировании прав и законных интересов молодежи, приобщение ее к парламентской деятельности, формирование правовой и политической культуры, социальной и гражданской активности, а также координация взаимодействия молодежных организаций. "Молодые люди, принимающие участие в работе палаты, - это достаточно энергичные и активные граждане двух стран, которые являются компетентными специалистами, сформировавшимися профессионалами. Они имеют определенный авторитет в своих сферах деятельности. Для нас эти молодые ребята - главные трансляторы тех интеграционных идей и процессов, которые сейчас происходят между нашими странами", - добавил Александр Лукьянов.

Решение о создании Молодежной палаты было принято на 53-й сессии Парламентского собрания в Брянске в декабре 2017 года. Первое заседание состоялось в июне в Бресте. В палату входят по 20 членов от каждой страны. Возрастной ценз - от 18 лет до 31 года. -0-