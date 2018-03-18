Бодак: оценка регулирующего воздействия должна стать обязательной при подготовке нормативных актов

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оценка регулирующего воздействия должна стать обязательной при подготовке нормативных правовых актов. Об этом сегодня в программе "Контуры" на телеканале ОНТ сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Алла Бодак, сообщает БЕЛТА.

"Мы предлагаем на стадии подготовки любого законопроекта осуществлять так называемую оценку регулирующего воздействия. Она должна сегодня быть обязательным и необходимым элементом при разработке нормативных правовых актов. Уже на стадии подготовки нужно видеть, как этот документ сработает на практике", - констатировала сенатор.

По ее словам, эта позиция определена в комплексе мер по реализации программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы. "Такую работу нужно уже начинать. Первым шагом мы предлагаем это сделать путем самостоятельной нормы в проект закона о правовых актах", - добавила председатель постоянной комиссии.

"Чтобы сделать конкурентной и привлекательной нашу страну, надо принимать эффективные правовые акты. Чтобы стимулировать бизнес, необходимо на стадии подготовки изменений делать прогноз, как они повлияют на экономику в целом, - продолжила Алла Бодак. - Когда закон принят, нужно мониторить применение этого нормативного акта на практике, посмотреть, сработала ли та цель, которая ставилась на стадии проектирования или нет".

Кроме того, Совет Республики считает обязательным учитывать экспертное мнение научного сообщества, особенно при подготовке законопроектов, которые регулируют совершенно новые либо кардинально меняют существующие сферы, резюмировала сенатор.-0-