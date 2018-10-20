Более 38 тыс. человек приняли участие в акции "Чистый лес"

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 38 тыс. волонтеров сегодня приняли участие в республиканской акции "Чистый лес", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
С самого утра добровольцы трудились во всех регионах Беларуси. К традиционной акции, которая прошла в стране в восьмой раз, присоединились представители министерств и трудовых коллективов, в том числе руководители Администрации Президента, Комитета госконтроля, Следственного комитета, ГТК. Работы велись на 2 тыс. 137 объектах, вывезено более 7,5 тыс. куб.м мусора, дополнительно высажены лесные культуры на 984,6 га (около 1,3 млн саженцев). В течение дня волонтеры благоустраивали места отдыха, готовили дендропарки к зимовке.
Основная цель добровольной акции - привлечение внимания к необходимости бережного отношения к главному природному ресурсу страны - лесу. Стать ее участником мог любой желающий. Для этого достаточно было обратиться в лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Организации Министерства лесного хозяйства обеспечили всех участников мероприятия необходимым инвентарем.
Акция "Чистый лес" впервые проведена в 2010 году. Мероприятие активно поддерживают местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения и другие учреждения страны. В этом году акция приурочена к Году малой родины. Особый акцент сделан на уборку лесного фонда вблизи мемориальных комплексов и знаковых мест.
В этом году Минлесхоз впервые предлагал поучаствовать в конкурсе фотоснимков. Для этого во время уборки волонтерам надо было сделать фото и разместить их в социальных сетях (Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter) с хештегом #Чыстылес2018. Организаторы выберут наиболее яркие и креативные фото, авторы которых получат памятные сувениры - брендовую продукцию Министерства лесного хозяйства. Будут рассмотрены и видеоработы.
В прошлом году в республиканской акции "Чистый лес" приняли участие 35 тыс. волонтеров. -0-
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