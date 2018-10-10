Более 520 государственных стандартов утверждено в Беларуси с начала года

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 520 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) утверждено в Беларуси с начала года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Утвержденные в нынешнем году государственные стандарты касаются различных отраслей экономики и социальной сферы. Так, в поддержку процесса перехода телеканалов на трансляцию в HD-формате утвержден стандарт, устанавливающий требования к основным параметрам и интерфейсам системы цифрового телевизионного вещания высокой четкости. Новые стандарты на требования и методы испытаний средств электросвязи мультисервисных сетей призваны повысить качество и увеличить объем передаваемой с помощью IT-технологий информации.

Появились стандарты, направленные на обеспечение функционирования в стране единой системы навигационно-временного обеспечения. Они устанавливают требования к входящим в нее элементам: аппаратуре спутниковой навигации, протоколам передачи информации, навигационным аппаратно-программным комплексам. Также приняты новые стандарты, устанавливающие требования к энергоэффективности и соответствующей маркировке отопительного оборудования. Утверждена серия государственных стандартов на передвижные контейнеры для сбора отходов, что позволит улучшить инфраструктуру организации сбора отходов.

Кроме того, около 80 стандартов направлены на соблюдение требований технических регламентов ЕАЭС по безопасности низковольтного оборудования, игрушек, пищевой, парфюмерно-косметической продукции, продукции легкой промышленности, сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов, а также по электромагнитной совместимости технических средств.

"Около 70% принятых в текущем году государственных стандартов гармонизированы с международными и европейскими требованиями. Стандарты не только помогают белорусским компаниям выполнять требования обязательных для соблюдения технических регламентов страны и ЕАЭС, но и способствуют выпуску качественной и конкурентоспособной продукции, оптимизации затрат, повышению доверия потребителей", - отметили в пресс-службе.

Научно-технический уровень фонда действующих в стране стандартов ежегодно оценивается, после чего принимается решение о внесении в них изменений или отмене. Так, в текущем году отменено 198 стандартов, требования которых стали неактуальными.

Стандарты в Беларуси добровольны для применения. Обязательными они становятся лишь в нескольких случаях: если на них есть ссылка в техрегламентах или субъект хозяйствования сам в добровольном порядке заявил об их соблюдении, указав это в маркировке или пройдя процедуры подтверждения соответствия.

В Беларуси 14 октября отмечается профессиональный праздник - День стандартизации, который подчеркивает стратегическую ценность этой деятельности для государства, экономики и общества, вклада тысяч специалистов в ее развитие.-0-