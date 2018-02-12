Более 700 красавиц приняли участие в кастингах конкурса "Мисс Беларусь-2018"

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 700 красавиц участвовали в кастингах конкурса "Мисс Беларусь-2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе телеканала ОНТ.

Творческая группа проекта проехала по всем областным городам, финальные отборы прошли 10 и 11 февраля в столице Беларуси.

Каждая из претенденток старалась удивить комиссию по-своему. Красавицы пели, танцевали, декламировали стихи, демонстрировали собственные картины, показывали фокусы и проводили импровизированные экскурсии на русском, белорусском или английском языках. Способностям к языкам члены отборочной комиссии уделяли особое внимание, ведь победительница будет представлять Беларусь на конкурсе "Мисс мира".

Звание первой красавицы страны - это не просто титул, который присваивается на два года. Традиционно "Мисс Беларусь" становится девушка, которая представляет лицо нации, и мнение о стране на международной арене складывается в том числе и по ней. Поэтому главная красавица Беларуси должна соединять в себе духовность, интеллект, креативность и доброту, отмечают организаторы.

Около 300 анкет предстоит проанализировать творческой группе проекта. Именно столько девушек претендуют на участие в финале национального конкурса красоты "Мисс Беларусь-2018". "Будет анализироваться все: анкеты, их фото, видео и даже аккаунты в социальных сетях. Дальше будут выбраны от 80 до 100 девушек, которые будут приглашены в Минск для собеседований и интервью, по результатам которых расширенная отборочная комиссия выберет около 30 участниц. Они и будут бороться за звание самой красивой белоруски в финале", - рассказал директор дирекции спецпроектов телеканала ОНТ Иван Подрез.

Само шоу состоится 4 мая в столичном Дворце спорта. В этом году организаторы хотят отойти от привычного дефиле, планируют сделать большие красивые хореографические постановки. "Это очень усложнит задачу девушкам, а также сам процесс подготовки. В том числе поэтому во время отборочных туров мы обращали особое внимание на пластику движений", - отметила главный режиссер телеканала ОНТ Анжелина Микульская.

Дневники подготовительного этапа шоу в эфире телеканала позволят зрителям больше познакомиться с конкурсантками, постоянно будут обновляться страницы проекта "Мисс Беларусь-2018" в социальных сетях и на сайте ОНТ.

Победительница, помимо короны и права представлять Беларусь на международных конкурсах красоты, получит денежный приз в размере 500 базовых величин и внедорожник Geely Atlas. Крупные денежные призы получат и обладательницы титулов "Первая вице-мисс" и "Вторая вице-мисс". Подарки от партнеров и спонсоров предусмотрены и для обладательниц других номинаций.

Организаторами Национального конкурса красоты выступают телеканал ОНТ, Национальная школа красоты и Министерство культуры Беларуси. В этом году выбирать самую красивую девушку Беларуси будут в 11-й раз. Генеральный партнер проекта "Мисс Беларусь-2018" - торговая марка Geely. Бьюти-партнер - компания "Орифлэйм". Официальные партнеры - Conte, ЗАО "Милавица", гомельское ПО "Кристалл".-0-